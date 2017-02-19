США направили авіаносну групу до берегів Китаю - ЗМІ

Група кораблів, яку очолює авіаносець Carl Vinson, почала патрулювання в Південно-Китайському морі після декількох тижнів активних тренувань в Тихому океані, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

Як зазначив командувач групою адмірал Джеймс Кілбі, моряки мають намір продемонструвати своє вміння у взаємодії з союзниками, партнерами і друзями в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

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Влада Китаю в середу вже попереджали США про неприпустимість втручання у справи країни в Південно-Китайському морі, а в п'ятницю почали військові маневри у спірному регіоні.

У Пекіні наполягають на своїх правах на води Південно-Китайського моря, через яке проходять найважливіші торгові шляхи. Крім цього в Китаї займаються будівництвом штучних островів, оголошуючи їх своєю територією. Незгодні з КНР інші країни регіону, Бруней, Малайзія, Філіппіни, В'єтнам і частково визнаний Тайвань. Всі вони претендують на нафтогазові запаси Південно-Китайського моря і частина морських шляхів.

11 лютого в небі над морем було зафіксовано небезпечне зближення китайського літака дальнього радіолокаційного виявлення і американського морського літака. У Пентагоні звинуватили китайського пілота в тому, що той навмисно "перетнув ніс" американському літаку.