Китай має намір юридично оформити права на спірні острови в Південно-Китайському морі

Китай має намір заснувати міжнародний морський судовий центр, повідомляє Lenta.ru з посиланням на заяву голови Верховного народного суду КНР Чжоу Цяна.

"Ми повинні рішуче захищати національний суверенітет Китаю, морське право та інші ключові інтереси", - заявив він. Для цього передбачається покращити роботу морських суден та побудувати міжнародний морський судовий центр.

Голова Верховного суду КНР не повідомив подробиць: неясно, коли судовий центр почне працювати, де він знаходитиметься та які спірні ситуації вирішуватиме.

Зазначається, що в Південно-Китайському морі КНР претендує на низку спірних незаселених островів. Права на ці ж акваторії оскаржують Тайвань, Малайзія, Філіппіни, Бруней і В'єтнам. Найбільш напруженою є ситуація навколо рифа Скарборо, а також архіпелагу Спратлі, який, як вважається, багатий на нафту і газ.

Читайте такожСША направили авіаносну ескадру до Південно-Китайського моря

Крім того, острови архіпелагу мають стратегічне значення - будівництво там злітно-посадкових смуг, яким активно займається КНР, істотно посилить позиції Пекіна в регіоні. У червні 2014 року Китай почав зводити в спірних акваторіях штучні острови.