Вашингтон сколихнула інформація про контакти співробітників Трампа з російськими спецслужбами

"Ми не знаємо ні про які контакти з російськими агентами", - заявив глава апарату в ефірі програми Meet the Press на телеканалі NBC, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Говорячи про Майкла Флінна, колишнього радника з нацбезпеки, який був змушений покинути свій пост після бесіди, в ході якої обговорював санкції проти Росії з послом РФ Сергієм Кисляком, Прібус заявив, що Флінн приховував інформацію про свої контакти з російською стороною від керівництва.

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Прібус також прокоментував статтю в New York Times від 14 лютого, у якій джерела в спецслужбах розповіли, що розслідування контактів з російською розвідкою стосується не тільки Флінна, але й інших, в основному неназваних фігур з оточення Трампа. У суботу джерела агентства Рейтер підтвердили цю інформацію.

"По-перше, відповідь - ні, і нам нічого невідомо ні про які контакти з російськими агентами. І до речі про цю статтю в New York Times. Ми днями обговорювали цю історію, про те, що під час нашої кампанії були постійні контакти з російськими шпигунами. Я говорив з найвищими чинами розвідки, і вони запевняють мене, що ця стаття - величезне перебільшення, повне помилок, і абсолютна неправда", - сказав Прібус.

"І Девін Нунес - голова комітету з розвідки палати представників - після того, як ФБР його поінформувало про цю історію, під присягою сказав, що це повна нісенітниця", - додав Прібус.

За даними New York Times, американська розвідка перехопила розмови представників штабу республіканця з високопоставленими представниками російської розвідки і російськими чиновниками, які вони вели в 2016 році. Причому контакти нібито були перехоплені приблизно в той час, коли розвідка збирала докази причетності російських хакерів до зламу серверів Демократичної партії США.