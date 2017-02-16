Європейським країнам слід готувати відповіді на кібератаки Росії напередодні виборів - екс-чиновник Мін'юсту США

Екс-співробітник Мінюсту США, який працював в адміністрації колишнього президента країни Барака Обами Джон Карлін заявив, що європейським країнам необхідно бути готовими до рішучої реакції на спроби Росії втрутитися у хід виборчих процесів за допомогою кібератак, передає Reuters.

Карлін наголосив, що США у свою чергу не зробили достатньо для захисту від хакерства та «зливу» листів Демократичної партії.

"Те, що ми робили, було занадто пізно", - сказав Карлін, додавши, що в ЄС країни, де найближчим часом відбудуться вибори, повинні підготувати дієві відповіді на кібератаки.

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"Передвиборча кампанія - це важливо, і необхідно, щоб не лише Сполучені Штати, але й партнери, такі як Німеччина і Франція дали зрозуміти, що є червона лінія, яка буде стримуванням, наша політика має будуватися на вживанні заходів, поки ці події не припиняться ", сказав Карлін.

Цьогоріч вибори вибори пройдуть у Франції, Німеччині та Нідерландах.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Великобританії зафіксували зростання кібератак з боку російських хакерів, в тому числі на урядові установи. Зазначається, що російська агресія в кіберпросторі істотно посилилася, зокрема відзначається зростання кількості кібератак на «незахищені цілі», такі як місцеві ради, благодійні установи та університети, де хакери намагаються добути персональні дані або наукові розробки.

Раніше повідомлялось, що у 2016 році на МЗС Італії була вчинена кібератака, яка тривала більше чотирьох місяців. Італійські чиновники запідозрили Росію.