Більшість росіян схвалюють підтримку Кремлем бойовиків "Л/ДНР" - опитування
Більшість жителів Росії схвалюють дії кремлівського режиму щодо підтримки терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР", що діють на території тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.
Про це повідомляє Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД).
Майже чверть опитаних респондентів (24%) пропонують визнати незалежність тимчасово окупованих територій, 18% - прийняти до складу РФ, 8% - говорять про допомогу в розширенні автономії, залишаючись у складі України.
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Тільки 4% пропонують допомогти українській владі відновити контроль над територією, а 36% вибирають позицію нейтралітету.
Водночас 12% респондентів вважають, що Росії слід припинити підтримку бойовиків заради поліпшення відносин з Україною і Заходом, 59% впевнені, що цього робити не слід.
Опитування проводилося 5-6 лютого 2017 року. Метод опитування – телефонне інтерв'ю по стратифікованої двохосновної випадковою вибіркою стаціонарних і мобільних номерів об'ємом 1200 респондентів.