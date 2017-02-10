Ставлення росіян до України стало кращим - опитування

Згідно опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), якщо у вересні кількість тих, хто позитивно ставиться до України становила 26%, в грудні становить 34%.

Однак ця кількість все одно менша за кількість позитивно налаштованих до Росії українців - 40%.

Порівняно з вереснем 2016 кількість негативно налаштованих українців до Росії не змінилась, становить 47%. У Росії ця кількість становить 54% (у вересні було 56%)

Порівняно з вереснем 2016 кількість українців, які позитивно налаштовані до Росії збільшилася в Південному (з 58% до 65%) і Східному регіонах (з 47% до 63%). В інших регіонах ця кількість зменшилася: У Західному - з 26% до 16%, в Центральному - з 35% до 31%.

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Порівняно з вереснем 2016 кількість українців, негативно налаштованих до Росії найбільш суттєво зменшилася лише у Східному регіоні (з 32% до 17%), дещо зменшилась в Південному регіоні (з 27% до 25%). У Західному та Центральному регіонах ця кількість збільшилася: У Західному - з 63% до 75%, в Центральному - з 51% до 53%.

З 3 по 12 грудня 2016 року КМІС опитав 2040 респондентів, що мешкають у 110 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим).