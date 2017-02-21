Альтернативи воєнній силі не бачать: у Росії пояснили нарощування ядерних сил

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив під час лекції в Московському державному інституті міжнародних відносин (університеті).

«Відносини між державами стають все більш напруженими. Загострюється боротьба за володіння ресурсами та контролем над маршрутами їх транспортування. Спроби Заходу на чолі зі США загальмувати процес становлення нового і більш справедливого світоустрою ведуть до наростання хаосу, анархії й зустрічають відторгнення з боку багатьох держав», - заявив Шойгу.

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«Нестійко функціонують міжнародні організації, покликані забезпечувати глобальну безпеку. Воєнна сила стає головним інструментом розв'язання міжнародних проблем», - вважає він.

При цьому Шойгу зауважив, що серйозним чинником є загроза міжнародного тероризму, і додав, що все частіше екстремістами для поширення своїх ідей і вербування нових членів терористичних угруповань використовується інформаційний простір.

«У цих умовах необхідно об'єднувати зусилля державних і громадських інститутів для просування і захисту національних інтересів, зміцнення оборони нашої країни. Безумовним пріоритетом на цьому напрямі для нас залишається розвиток стратегічних ядерних сил. Наявність у Росії ядерної зброї забезпечує гарантоване стримування агресії проти неї з боку будь-якої іноземної держави», - сказав він.

Також Шойгу повідомив, що наразі йде масштабне оснащення ракетних військ стратегічного призначення сучасними ракетними комплексами. На флот надходять нові атомні підводні човни з балістичними і крилатими ракетами, які не мають аналогів у світі. Активно модернізуються літаки стратегічної авіації Ту-160 і Ту-95МС.

«Це дозволить до кінця 2020 року довести оснащеність стратегічних ядерних сил сучасним озброєнням в цілому до 90%, а ракетних військ стратегічного призначення – до 62%. Впевнений, що це відіб'є бажання у будь-якого потенційного агресора зазіхнути на безпеку нашої країни», - сказав він.