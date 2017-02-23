Жодного дня без брехні: журналісти перевірили заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп щодня робить неправдиві або оманливі заяви. Команда Washington Post, яка займається перевіркою фактів, з 20 січня вже нарахувала понад 130 таких заяв. Про це пише "Німецька хвиля".

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Як зазначає видання, ставши президентом, Трамп залишається схильним до того, щоб робити "сумнівні, оманливі або брехливі заяви". "Важко вслідкувати за усією риторикою Трампа, тому Fact Checker (підрозділ видання, що займається перевіркою фактів - ред.) збирає в одному місці усі його підозрілі заяви упродовж перших ста днів президентства", - пишуть журналісти видання.

Станом на 23 лютого журналісти зафіксували 133 заяви Трампа, які є оманливими або в яких містяться ознаки брехні.

"Найчастіше такі заяви Трампа стосуються теми міграції (24 рази), його власного минулого (18 разів) та робочих місць (17 разів). Найчастіше такі заяви президент США робить у своєму Twitter", - йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що після вступу на посаду не було жодного дня, коли Трамп не зробив би брехливої заяви.

До списку неправдивих заяв увійшли, зокрема, нещодавні висловлювання Трампа стосовно Швеції, де, за його словами, масовий наплив мігрантів призвів до зростання рівня злочинності, хоча насправді останніми роками він знижувався. Також до списку увійшли заяви щодо створення у США нових робочих місць, у чому Трамп бачить винятково власну заслугу, хоча журналісти відзначають, що це є наслідком роботи попередньої адміністрації.

Команда WP обіцяє аналізувати заяви Трампа упродовж перших 100 днів його президентства, та продовжувати розміщувати ті з них, які виявляться неправдивими, у спеціальній інфографіці на сайті видання, яка оновлюється щоп'ятниці.