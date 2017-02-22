Адміністрація Трампа випустила більш жорсткі правила депортації нелегальних мігрантів

В першу чергу нові заходи націлені на нелегальних іммігрантів, які були засуджені за вчинення злочинів або які представляють загрозу для безпеки в країні, а також на тих, хто недавно потрапив на територію США, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

При цьому з незадокументованими іммігрантами, які порушили правила дорожнього руху або скоїли крадіжку в магазині, влада буде поводитися так само як і з тими, хто вчинив більш серйозні злочини.

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У документі, опублікованому міністерством національної безпеки США, зазначено, що влада країни ставить своїм пріоритетом депортацію більшої частини людей, що знаходяться в країні нелегально. У документі наведено широкий список категорій іммігрантів, які підлягають депортації.

Нові правила не змінюють існуючі в США закони, але посилюють практику їх застосування.

Прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер пояснив у вівторок, що нові правила не призведуть до масової депортації. Однак вони повинні дати більше повноважень правоохоронним органам, щоб виконувати вже існуючі закони.