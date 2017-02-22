Адміністрація Трампа випустила більш жорсткі правила депортації нелегальних мігрантів
Адміністрація президента США Дональда Трампа випустила нові, більш жорсткі правила щодо депортації нелегальних іммігрантів. Таким чином влада країни сподівається збільшити число депортованих порушників.
В першу чергу нові заходи націлені на нелегальних іммігрантів, які були засуджені за вчинення злочинів або які представляють загрозу для безпеки в країні, а також на тих, хто недавно потрапив на територію США, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.
При цьому з незадокументованими іммігрантами, які порушили правила дорожнього руху або скоїли крадіжку в магазині, влада буде поводитися так само як і з тими, хто вчинив більш серйозні злочини.
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У документі, опублікованому міністерством національної безпеки США, зазначено, що влада країни ставить своїм пріоритетом депортацію більшої частини людей, що знаходяться в країні нелегально. У документі наведено широкий список категорій іммігрантів, які підлягають депортації.
Нові правила не змінюють існуючі в США закони, але посилюють практику їх застосування.
Прес-секретар Білого Дому Шон Спайсер пояснив у вівторок, що нові правила не призведуть до масової депортації. Однак вони повинні дати більше повноважень правоохоронним органам, щоб виконувати вже існуючі закони.