Чорногорія хоче арештувати агента російського ГРУ за участь у путчі

Чорногорія хоче арештувати колишнього російського дипломата і агента російського ГРУ Едуарда Шишмакова за підозрою в організації невдалої спроби повалення прозахідного уряду Чорногорії, пише The Times.

"Едуард Шишмаков, 46-річний капітан російського флоту, який був викритий як агент військової розвідки ГРУ, звинувачений в тому, що створив мережу з колишніх офіцерів Чорногорії та сусідньої Сербії для підготовки перевороту в жовтні минулого року", – йдеться у повідомленні.

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У Чорногорії вважають, що єдиними мотивом перевороту було запобігти вступу Чорногорії до НАТО. Крім того, у справі про путч фігурує також третій російський шпигун, який, як вважається, працює на ФСБ, проте його особистість не відома.

Нагадаємо, британськими та американськими спецслужбами "зібрані докази" причетності Росії "на високому рівні" до змови щодо перевороту у Чорногорії.

"Ми говоримо про змову з метою підриву діяльності або захоплення уряду. Важко уявити, що це обійшлося без процесу отримання відповідного схвалення", - цитують ЗМІ одного з анонімних джерел з числа офіційних представників.