За спробою перевороту в Чорногорії стоїть Росія - ЗМІ

У Лондоні вважають, що за спробою торішнього перевороту в Чорногорії стоїть російська влада, повідомляє Новое время з посиланням на британське видання Sunday Telegraph.

"Ми говоримо про змову з метою підриву діяльності або захоплення уряду. Важко уявити, що це обійшлося без процесу отримання відповідного схвалення", - цитує видання одного з анонімних джерел з числа офіційних представників.

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Воно зазначає, що британськими та американськими спецслужбами "зібрані докази" причетності Росії "на високому рівні" до змови.

Представник британського МЗС, коментуючи публікацію газети, заявила, що спецслужбами Чорногорії встановлено, що підозрюються в підготовці змови "російські націоналісти".

"Чорногорія повинна сама провести повноцінний, відкритий юридичний процес розслідування і суд над підозрюваними у підготовці перевороту", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до спроби перевороту в Чорногорії 16 жовтня причетна група "російських націоналістів". Також група готувала вбивство прем'єр-міністра Міло Джукановіча.