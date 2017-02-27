США знову закликали уряд РФ притягнути до відповідальності винних у вбивстві Нємцова

Про це йдеться в заяві виконуючого обов’язки речника Державного департаменту США Марка Тонера.

«27 лютого 2015 року було вбито російського опозиційного лідера Бориса Нємцова недалеко від Кремля. Сьогодні посол Сполучених Штатів Джон Теффт відвідав Великий Москворецький міст, щоби вшанувати пам’ять Нємцова», – йдеться в заяві.

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«Хоча Нємцова вже немає, його дух живе в росіянах молодшого і старшого покоління, які прагнуть побудувати більш демократичне та процвітаюче суспільство. Ми знову закликаємо російський уряд здійснити кроки, щоби ті, хто відповідальний за вбивство Нємцова, були притягнуті до відповідальності», – наголошується в заяві.

Як повідомляв УНІАН, Нємцова застрелили на Великому Москворецькому мосту в центрі Москви пізно ввечері 27 лютого 2015 року. В опозиціонера влучили чотири кулі, він помер на місці.

Після смерті політика стало відомо, що він працював над доповіддю про те, що на сході України на боці терористів воюють російські війська.