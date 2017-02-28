Трамп звинуватив Обаму у розголошенні секретної інформації та протестах

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Трампа запитали про те, що він думає з приводу протестів, з якими зіткнулися деякі республіканці на зустрічах з виборцями в муніципалітетах різних міст країни.

За словами Трампа, він упевнений в тому, що деякі прихильники Обами стоять за цими протестами, також як і за витоками матеріалів Білого дому в пресу.

Трамп заявив в інтерв'ю: "Я думаю, що за цим стоїть президент Обама, тому що його люди точно за цим стоять".

Він не надав жодних свідчень на підтвердження своїх слів. Відзначається, що Барак Обама, у свою чергу, ніяк не прокоментував ці заяви.

"Те, що Обама стоїть за цим - це політика. І це буде продовжуватися", - додав Трамп.

В інтерв'ю Трамп також деяких інших тем.

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Президент США, зокрема, повідомив, що він поставив собі самому "трійку" за те, як йому вдається донести свої ідеї до населення, але при цьому "п'ятірку" - за свої досягнення і "п'ять з плюсом" - за зусилля, які він докладає.

Раніше повідомлялося, що екс-президент США Барак Обама підтримав громадян країни, які організували протестні акції через указ чинного американського президента Дональда Трампа про зміну міграційної політики.

Варто відзначити, що після заборони Трампом в'їзду окремим категоріям мігрантів, на вулицях США не вщухають протести.