Актор з "Гри престолів" розповів, коли чекати на вихід нового сезону

"Я прикро вражу багатьох людей по всьому світу, тому що передбачалося, що сезон вийде в квітні. Думаю, що тепер це липень", - цитує Каннінгема The Independent.

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У той же час він також зазначив, що сезон буде коротше за попередні, але з чимось "особливим".

Каннінгем також додав, що зйомки фінального сезону серіалу стартують у вересні.