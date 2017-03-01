Актор з "Гри престолів" розповів, коли чекати на вихід нового сезону

14:57, 01 березня 2017
Світ
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За словами зірки серіалу "Гра престолів" Ліама Каннінгема, який зіграв роль сера Давоса, новий сезон серіалу вийде на екрани в липні.

Фотоілюстрація / REUTERS

"Я прикро вражу багатьох людей по всьому світу, тому що передбачалося, що сезон вийде в квітні. Думаю, що тепер це липень", - цитує Каннінгема The Independent.

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У той же час він також зазначив, що сезон буде коротше за попередні, але з чимось "особливим".

Каннінгем також додав, що зйомки фінального сезону серіалу стартують у вересні.

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Теги: #серіал#Гра престолів