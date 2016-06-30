Зйомки "Гри престолів" підходять до кінця

За словами шоураннерів Девіда Беніоффа і Деніела Бретта Уайсса, зйомки серіалу знаходяться в стадії початку фінального етапу, передає Росбалт з посиланням на СNN. "Незадовго до того, як приступати, ми говорили про те, щоб відзняти 70-75 годин. Так воно і буде. Зараз можна зупинитися на 73 годинах", - заявив Беніофф.

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Як зазначає СNN, загальна тривалість серіалу з урахуванням шостого сезону досягла 60 годин. З цього випливає, що творці планують закінчити шоу, відзнявши матеріал тривалістю ще 13 годин.

Раніше повідомлялося, що фінал шостого сезону "Гри престолів" залучив найбільшу глядацьку аудиторію в історії серіалу. Епізод "Вітри зими" на каналі HBO подивилися 8,9 млн глядачів.