Путін на добу втік до тайги

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Президент буде у Москві завтра з ранку. Після завершення робочої програми в Красноярську він прийняв рішення один день провести у Сибіру, в Красноярському краї, власне, у тайзі, він зараз знаходиться в тайзі. Він минулої ночі там переночував, цієї ночі теж переночує в тайзі, і завтра рано вранці він уже повернеться в Москву, де у нього буде робочий графік звичайний рутинний», - сказав Пєсков.

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«Умови похідні, президент, власне, взяв добу на відпочинок, більш детально нічого сказати не можу», - додав він.

При цьому Пєсков підкреслив, що не має інформації про начебто перебування міністра оборони РФ Сергія Шойгу у тайзі разом з Путіним. «Стосовно Шойгу нічого сказати не можу, не маю інформації. Оскільки ця доба належить до особистого графіку президента, тому я просто не знаю», - сказав прес-секретар.