Шойгу хоче пояснень від глави Пентагону через слова про "позицію сили" в діалозі з Росією

Таким чином він прокоментував слова глави Пентагону Джеймса Меттіса, який заявив на зустрічі глав військових відомств країн НАТО в Брюсселі, що США залишаються прихильними відновлення співпраці з Росією, але мають намір говорити з Москвою "з позиції сили", пише ТАСС.

Читайте такожГлава Пентагону висунув ультиматум членам НАТО

"Ми готові до відновлення співпраці з Пентагоном. Але спроби вибудовувати діалог з позиції сили проти Росії безперспективні. Сьогодні в Баку на зустрічі начальника Генштабу ЗС РФ генерала армії Валерія Герасимова з американським колегою Джозефом Данфордом чекаємо роз'яснень позиції Пентагону", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, таку заяву глава Пентагону зробив у ніч на 16 лютого (за Києвом).

"Ми залишаємося відкритими до можливостей відносного відновлення партнерських відносин з Москвою, в той же час залишаємось реалістичними в наших очікуваннях і забезпечуємо нашим дипломатам можливість вести переговори з позиції сили", - сказав він.