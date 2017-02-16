Шойгу хоче пояснень від глави Пентагону через слова про "позицію сили" в діалозі з Росією
Росія готова вибудовувати відносини з американською стороною, однак спроби вибудовувати діалог з позиції сили відносно РФ безперспективні, заявив сьогодні глава російського військового відомства Сергій Шойгу.
Таким чином він прокоментував слова глави Пентагону Джеймса Меттіса, який заявив на зустрічі глав військових відомств країн НАТО в Брюсселі, що США залишаються прихильними відновлення співпраці з Росією, але мають намір говорити з Москвою "з позиції сили", пише ТАСС.
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"Ми готові до відновлення співпраці з Пентагоном. Але спроби вибудовувати діалог з позиції сили проти Росії безперспективні. Сьогодні в Баку на зустрічі начальника Генштабу ЗС РФ генерала армії Валерія Герасимова з американським колегою Джозефом Данфордом чекаємо роз'яснень позиції Пентагону", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, таку заяву глава Пентагону зробив у ніч на 16 лютого (за Києвом).
"Ми залишаємося відкритими до можливостей відносного відновлення партнерських відносин з Москвою, в той же час залишаємось реалістичними в наших очікуваннях і забезпечуємо нашим дипломатам можливість вести переговори з позиції сили", - сказав він.