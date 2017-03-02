Глава МЗС Німеччини вважає нерозумною концентрацію військового потенціалу РФ біля кордонів Балтії

Він відчуває глибоку повагу до їх завдань, заявив віце-канцлер, виступаючи перед військовослужбовцями на військовій базі Рукла у четвер, 2 березня, як повідомляє DW.

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"Побоювання балтійських країн щодо військової загрози з боку Росії дуже великі, - вказав Габріель. - Військовий потенціал, який Російська Федерація сконцентрувала тут, на межах, на мій погляд, абсолютно нерозумний, оскільки від трьох держав не виходить ніякої загрози". Солдати бундесверу будуть залишатися в Литві так довго, як це буде треба.

Північноатлантичний альянс на липневому саміті 2016 року прийняв рішення про перекидання чотирьох батальйонів НАТО на східний фланг в країни Балтії і Польщі в якості гарантії їх безпеки на тлі дій Росії на Україні.

Німеччина здійснює командування міжнародним союзницьким батальйоном НАТО в Литві, загальна чисельність якого складає близько 1200 осіб. В країні знаходиться 450 солдатів бундесверу, 20 бойових машин піхоти Marder і шість танків Leopard 2.