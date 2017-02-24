До Литви прибули німецькі танки і БМП для захисту східних кордонів НАТО

Як повідомляє Delfi, військова техніка механізованого батальйону НАТО прибула сьогодні з Графенвера (Баварія) на залізничну станцію Шештокай, звідки буде перевезена до місця постійної дислокації, на військову базу в Рукле.

Читайте такожУ США зрозуміли, що росіяни не змінюються – екс-генсек НАТО

Нині в Рукле вже перебувають близько 300 із 450 військовослужбовців, які мають бути там розміщені, до них приєднаються військові контингенти Бельгії, Голландії, Люксембургу, Норвегії, Франції та Хорватії.

Батальйон під командуванням Німеччини, розміщений в Рукле - один з чотирьох так званих бойових груп НАТО, розміщених у країнах Балтії та Польщі. Командувати батальйоном в Естонії буде Сполучене Королівство, в Латвії - Канада, в Польщі - США.