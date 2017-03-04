У Британії вважають, що можуть не платити за вихід з Євросоюзу - ЗМІ

Юристи британського уряду постановили, що Великобританія юридично має підстави не виплачувати Євросоюзу 60 мільярдів євро за раніше укладеними угодами, після того, як покине європейський блок, повідомляє Прайм з посиланням на Times.

"Наша юридична порада полягала у тому, що немає необхідності платити по закінченні процесу активізації Статті 50", - повідомив один з джерел в уряді.

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Згідно з висновком юристів, не існує закону або угоди, яке може змусити Британію здійснити ці платежі та Брюсселя не має юридичних підстав вимагати зворотне. За даними юристів, здійснення виплат можливо, якщо вони будуть передбачені угодою про врегулювання, схвалений обома сторонами.

"Думайте про це як про правила гольф-клубу. Коли йдеш з клубу, продовжувати платити не зобов'язаний", - повідомило джерело.

За даними джерела, Британія може запропонувати здійснити виплати в добровільному порядку, тільки якщо це забезпечить країні привілейований доступ до ринків та співробітництва в таких галузях, як право і безпека.

Британці на референдумі в червні 2016 року проголосували за вихід країни з ЄС. Згідно з рішенням Верховного суду, уряд вніс до парламенту законопроект про запуск Brexit. Задіяти 50-ю статтю Лісабонського договору про вихід з ЄС прем'єр країни Тереза Мей має намір до кінця березня.

Раніше повідомлялося, що Brexit Великобританії коштуватиме 50-60 мільярдів євро, які Лондон має виплатити Євросоюзу за раніше укладеними угодами. Як зазначили високопоставлені джерела в ЄС, питання про виплату Лондоном десятків мільярдів євро буде одним з перших на порядку переговорів з урядом Терези Мей після початку процесу виходу країни з Євросоюзу, яке заплановане на березень 2017 року. Ця сума включає в себе багаторічні зобов'язання Великобританії.