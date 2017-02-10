Євросоюз вимагатиме від Британії більше 55 мільярдів євро за Brexit – ЗМІ

Євросоюз має намір вимагати від Великобританії 57 млрд євро ($ 60 млрд) у рамках переговорів про вихід країни зі складу блоку, повідомляє Sky News.

Видання повідомляє, що таку суму на переговорах щодо виходу Британії із ЄС планує встановити головний парламентер ЄС щодо Brexit Мішель Барньє.

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Відзначається, що Лондон зобов’язався виплатити десятки мільярдів євро на проекти Євросоюзу до 2020 року, а також на пенсії чиновників. При цьому подальші торговельні переговори між ЄС та Британією можуть початися тільки після остаточної сплати.

Видання повідомляє, що під час погодження точної цифри, що скоріше за все відбувалось у понеділок, Франція та Німеччина заявляли про суму 70 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН раніше, дві третини (66%) опитаних керівників у Британії вважають, що становище їхніх компаній погіршиться в 2017 році, і лише 13% вважають, що це рішення матиме позитивний вплив.

У той же час британські банки через Brexit можуть втратити майже 2 трильйони євро. Також, за підрахунками аналітиків, вихід із ЄС призведе до втрати 30 тис. робочих місць у фінансовому секторі.