"Халупа з картонними стінами": журналісти показали будинок, де виріс Путін (фото, відео)

Президент РФ Володимир Путін виріс у кімнатці у "жорсткому" районі Санкт-Петербурга, на вулиці, яка кишіла пацюками. Його батьки ділили одну комунальну "халупу" з "картонними" стінами, спільним санвузлом і кухнею з кількома іншими сім'ями. Про це у своєму розслідуванні розповідають журналісти британського видання Mirror.

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В тому районі по вулицях бродили банди, а жорстокі бійки були звичайною справою. Автори матеріалу вважають, що цим можна пояснити жорстокість Путіна. Його відомі вислови, на кшталт "мочити в сортирі", також пояснюють жаргоном місцевих банд, який знайомий Путіну не з чуток.

Зараз у цій квартирі на четвертому поверсі живе інша родина. Журналісти намагалися зайти всередину, але їх не впустили.