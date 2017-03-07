У Росії обурені продовженням Канадою військової місії в Україні

Comment on the decision of the Canadian Government to extend its military mission in Ukraine. pic.twitter.com/ArtTDne6sP — Russia in Canada (@RussianEmbassyC) March 6, 2017

"Рішення уряду Канади... не сприяє внутрішньоукраїнському політичному процесу", — йдеться в Twitter заяві посольства Росії в Канаді.

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У заяві наголошується, що Канаді "слід чинити тиск на київську владу, щоб вона виконала зобов'язання, обумовлені мінськими угодами, а також сконцентрувалася на досягненні мирного вирішення конфлікту замість переслідування військових цілей".

Як відомо, Канада продовжила ще на два роки місію військових інструкторів в Україні. Крім того, Збройні сили Канади також нададуть підтримку в здійсненні стратегічної інституційної реформи оборонних структур України.

Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна перебуває під постійною загрозою розширення воєнної інтервенції з боку Росії.