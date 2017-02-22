Україна перебуває під постійною загрозою розширення воєнної інтервенції з боку Росії - Турчинов

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олександр Турчинов заявив під час оперативного збору керівного складу органів військового управління, командувачів видами Збройних сил України, командирів бойових частин та з’єднань сьогодні в Генштабі ЗСУ.

«За три роки в Україні армія стала спроможна воювати та давати відсіч ворогу, що є базовою гарантією виживання держави, проте сьогодні Україна перебуває під постійною загрозою розширення військової інтервенції з боку Росії», - заявив він.

Тому, за словами секретаря РНБО, посилення безпекових спроможностей України має відбуватися постійно та на різних рівнях.

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«Розвиток Збройних сил, інших військових формувань має здійснюватись на основі найкращих досягнень провідних армій світу, а також власного бойового досвіду останніх трьох років», - підкреслив він.

«Маємо забезпечити не тільки всебічне вивчення досвіду бойових дій в АТО, оплаченого людськими життями, але й його осмислення і врахування в настановах і бойових статутах. Неприпустимо, що закладена в них філософія досі залишається незмінною», - додав Турчинов.