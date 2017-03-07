Курди передали поселення на сирійсько-турецькому кордоні армії Асада

Про це у вівторок, 7 березня, розповіли представники військової ради міста Манбідж (контролюється SDF), як повідомляє DW.

За допомогою цього кроку в SDF сподіваються запобігти нападу турецьких військових на Манбідж. Туреччина вважає сили SDF пов'язаними із забороненою в країні Робочою партією Курдистану (РПК).

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Про те, що території на захід від Манбіджа, де проходить лінія дотику курдських повстанців з турецькою армією, буде передана під контроль сирійських урядових військ Асада, 3 березня стверджував начальник головного оперативного управління Генштабу Росії Сергій Рудський.

2 березня Анкара пригрозила ввести свої війська в Манбідж, якщо загони курдів не відійдуть від сирійсько-турецького кордону. В серпні 2016 року SDF за підтримки США звільнили це місто на півночі Сирії від бойовиків терористичної угруповання "Ісламська держава".