Штурм Мосула: іракська армія вибила бойовиків ІДІЛ з будівлі уряду

Елітний підрозділ іракської армії у вівторок витіснив бойовиків "Ісламської держави" з основних урядових будівель в Мосулі. Про це Reuters повідомив представник іракської армії.

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Також вдалося відбити головний музей Мосула, який був пошкоджений і розграбований бойовиками, розповів прес-секретар підрозділу швидкого реагування МВС генерал-полковник Абдель Амір Аль-Мохаммадаві.

Бійці під час нічного рейду, який тривав близько години, штурмом взяли будівлю уряду і навколишній його комплекс.

"Вони знищили десятки бойовиків ІДІЛ", - сказав прес-секретар.

Звільнення урядового комплексу допоможе іракським військам атакувати бойовиків у центрі старого міста і ознаменує собою символічний крок на шляху до відновлення державної влади над Мосулом, навіть якщо будівлі зруйновані і не використовуються ІДІЛ.

Битва за Мосул розпочалася 17 жовтня. Зараз іде більш складний етап – бої в густонаселеному Старому місті, де, як вважають іракські військові, серед залишився мирного населення ховаються кілька тисяч бойовиків.

Старе місто лежить на західному березі річки Тигр, яка ділить Мосул на дві частини. За оцінками гуманітарних організацій, 19 лютого, коли почався наступ урядових сил на західну частину міста, там залишалося близько 750 000 людей. Іракські збройні сили взяли східну частину Мосула в січні, після 100 днів боїв.