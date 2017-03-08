Голова МЗС Німеччини назвав умову для пом'якшення санкцій проти Росії

Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza, як повідомляє 112 Україна.

"Наша позиція була і є такою: якщо за активної участі Москви буде дійсно позитивний, відчутний прогрес у виконанні мінських домовленостей, ми також повинні розглянути поступове послаблення санкцій, накладених на Росію у зв'язку з діями у східній Україні", - заявив Зігмар Габріель.

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При цьому він зазначив, що ситуація на Донбасі наразі продовжує бути "стабільно складною", а тому про значну реалізацію досягнутих у Мінську домовленостей поки не може йтися.

Зігмар Габріель підкреслив, що навіть якщо це і станеться, то ослаблені будуть лише ті санкції, які були запроваджені щодо Російської Федерації у зв'язку з її агресією на Донбасі. "Санкції через захоплення Криму не мають з ними нічого спільного. Вони були накладені через незаконну анексію Кримського півострова, і я не знаю нікого, хто б виступав або навіть розмірковував про їхнє скасування", - додав голова МЗС Німеччини.