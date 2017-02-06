Голова МЗС Німеччини: зближення США і Росії було б корисним для України

Про це Габріель сказав у ефірі телеканалу ARD в неділю, 5 лютого, передає Deutsche Welle.

Міністр позитивно оцінив можливість зближення США та Росії. "Ми всі повинні сподіватися, що США та Росія досягнуть домовленості, але лише не за рахунок України чи Європи. Проте якщо буде зниження напруженості між цими двома світовими державами, то це буде добре для розвитку подій у Сирії, для розвитку подій в Україні", - сказав Габріель.

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При цьому він зауважив: "Для нас, німців та європейців все ясно: ми не можемо терпіти, що одна країна в Європі змінює кордони, як це зробила Росія (…). Американці бачать це так само".

За результатами зустрічей з віце-президентом США Майком Пенсом та держсекретарем Рексом Тіллерсоном Габріель наголосив, що США мають "сильний інтерес у єдиній Європі" та "підтримують трансатлантичне партнерство в НАТО".

У зв'язку з цим німецький міністр заявив, що Європі варто більше думати про те, що її об'єднує, а не постійно обговорювати те, що розколює.