Земан планує знову виставити свою кандидатуру на виборах президента Чехії

«Я вирішив, що буду знову балотуватися на посаду президента Чеської Республіки», — заявив Земан, передає РБК з посиланням на чеську газету Lidovky.

Читайте такожНі горілки, ні грошей з Росії – президент Чехії заперечує, що є проросійським політиком

За даними газети, глава Чехії повідомив про свої наміри під час зустрічі зі своїми прихильниками в Празькому Граді.

Мілош Земан займає пост президента Чехії з 8 березня 2013 року. У другому турі перших прямих всенародних виборів, які пройшли в січні 2013 року, він набрав 54,8% голосів.

Земан довгий час очолював Чеської соціал-демократичну партію. З 1998 по 2002 роки очолював уряд Чехії. В 2003р. балотувався на пост президента Чехії, але програв вибори Вацлаву Клаусу.