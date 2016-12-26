Президент Чехії побажав народу країни "небезпечного життя"

04:27, 26 грудня 2016
Світ
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Президент Чехії Мілош Земан під час різдвяного інтерв'ю побажав народу країни "небезпечного життя".

фото: УНІАН

У розмові з кореспондентом радіо Frekvence 1 Мілош Земан сказав, що бажати всім доброго здоров'я нудно, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

"Я постараюся бути трохи оригінальним", - сказав президент.

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"Ви знаєте, дорогі слухачі, що я вам побажаю? Небезпечного життя. Життя повного ризиків, повного боїв, і, що найголовніше, повного перемог. Тому, що без битв ви не може здобувати перемоги. Я бажаю вам успіхів", - сказав президент Земан під кінець інтерв'ю, дивлячись прямо в камеру і звертаючись до народу Чехії.

Раніше президент Чехії Земан заявив, що Україна не може повернути собі Крим, незважаючи на те, що Росія незаконно його анексувала.

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Теги: #президент#Чехія#Земан