У Сеулі тисячі людей протестують проти імпічменту президента, дві людини загинули (фоторепортаж)

Як повідомляють інформагентства, один із загиблих - 72-річний чоловік, який отримав численні травми голови, випавши з поліцейського автобуса навпроти будівлі Конституційного суду, передає Русская служба ВВС.

Про особу другого загиблого інформації не надходило.

Також повідомляється, що в ході протестів постраждали декілька журналістів.

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Раніше в п'ятницю Конституційний суд Південної Кореї підтримав імпічмент Пак Кин Хе, яка опинилася в центрі корупційного скандалу.

Після цього тисячі прихильників президента вийшли на вулиці. Деякі з них вели себе агресивно, вступали в бійку з поліцейськими і забиралися на поліцейські машини, виставлені для оточення навколо суду.

Суд визнав провину Пак Кин Хе в тому, що вона дозволила своїй близькій подрузі і раднику Чхве Сун Силь впливати на державну політику і покривала її корупційну діяльність.

Це рішення означає, що Пак Кин Хе буде негайно усунуто від влади і може бути піддана кримінальному переслідуванню за звинуваченням у корупції. Протягом найближчих 60 днів у Південній Кореї мають пройти позачергові президентські вибори.