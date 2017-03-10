Проросійські політики готують у Чорногорії "референдум" за кримським сценарієм - FT

Так вони прагнуть мобілізувати вороже налаштованих людей щодо приєднання Чорногорії до НАТО, передає Financial Times.

Мілан Князевич, один з проросійських політиків, що звинувачується у спробі держперевороту, заявив, що Чорногорія стала "полем випробування для геополітичної конфронтації" між РФ і Заходом.

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"Ми організуємо популярний, консультативний референдум, який покаже, що більшість людей виступають проти НАТО", - сказав Князевич.

Інший опозиційний депутат Андрій Мандич також заявив про підтримку ініціативи проведення неофіційного голосування щодо членства Чорногорії в НАТО.

"Вимоги депутатів нагадують практику використання незаконних референдумів проросійськими сепаратистами три роки тому в Криму і на сході України для підриву суверенітету країни", - підсумовує Financial Times.

Раніше спеціальний державний прокурор Чорногорії Мілівойє Катнич звинуватив російські державні органи в причетності до спроби перевороту під час виборів в країні.

Напередодні видання The Telegraph з посиланням на кілька джерел у британському уряді повідомило, що спроба державного перевороту і замаху на прем'єр-міністра Чорногорії Міло Джукановіча була здійснена за участю російських спецслужб і зі схвалення керівництва Росії.