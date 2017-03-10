ООН: Туреччина масово порушує права курдів

Такі дані наведено у звіті управління Верховного комісара ООН з прав людини, оприлюдненому у п'ятницю, 10 березня, як повідомляє DW.

Перемир'я в курдських районах Туреччини не дотримується з літа 2015 року. Від 335 до 500 тисяч людей у вказаний період були змушені залишити свої домівки. Близько 1800 будівель були знищені під час операцій турецьких сил безпеки.

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Верховний комісар ООН із прав людини Зейд Раад аль-Хуссейн розкритикував турецьку владу. Після того, як президент Туреччини Реджеп-Таїп Ердоган почав зміцнювати свою владу, управління Верховного комісара ООН з питань біженців більше не може надсилати своїх представників до регіону, населеного курдами, заявив аль-Хуссейн. Представник ООН пояснив, що презентований звіт було складено на базі супутникових знімків, інтерв'ю з жертвами та очевидцями подій, а також за допомогою даних неурядових організацій.

Південний схід Туреччини регулярно стає місцем зіткнень турецьких військ і бійців забороненої в Туреччині "Робітничої партії Курдистану", котра десятиліттями бореться за курдську автономію на сході Туреччини.