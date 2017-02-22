У Туреччині завершили слідство щодо держперевороту в 2016 році

Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Згідно з повідомленням, суд Стамбула направлено обвинувальний висновок у відношенні 24 підозрюваних в терористичній діяльності. У їх числі - ватажок FETО Фетуллах Гюлен, а також шість генералів і 17 офіцерів, дев'ять з яких ховаються від правосуддя.

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"Прокуратура вимагає засудити 10 обвинувачуваних, у тому числі генералів Фетхи Алпая. Мехмета Наіла Йігіта, Озкана Айдогду і Ейюпа Гюрлера, до 92 довічних термінів кожного у в'язниці суворого режиму і 174 років позбавлення волі. Решту 13 обвинувачених вимагають засудити щонайменше до трьох довічних ув'язнень і до термінів до 30 років позбавлення волі у в'язниці суворого режиму", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, збройний заколот почався в Туреччині ввечері 15 липня. Група військових заявила, що бере управління країною у свої руки, щоб забезпечити дотримання конституційних прав громадян. На ранок турецькому уряду вдалося повністю відновити контроль над ситуацією в країні.