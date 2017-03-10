Юнкер: Brexit - це не кінець ЄС

Про це він заявив журналістам у Брюсселі після переговорів з лідерами країн-членів ЄС щодо Brexit, передає Європейська правда.

"Мені не подобається Brexit, бо я б хотів бути в одному човні з британцями. Але Brexit не є кінцем ЄС, це не кінець нашого розвитку, це не кінець наших континентальних амбіцій", - сказав Юнкер.

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"Наша головна ціль зараз - тримати в єдності 27 країн-членів ЄС (після виходу Британії з ЄС)", - додав голова Європейської ради Дональд Туск.

Раніше Туск закликав до політичної єдності 27 країн-членів ЄС у майбутніх переговорах щодо Brexit. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей на саміті ЄС заявила, що Лондон і Євросоюз готові перейти до переговорів щодо Brexit. Вона підтвердила, що Британія застосує статтю 50 договору про ЄС до кінця цього місяця.

Як повідомляв УНІАН, влада Великої Британії може відмовитися від виплати 60 мільярдів євро Європейському Союзу після виходу із співтовариства.