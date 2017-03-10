Трамп порадиться з Меркель щодо стратегії взаємодії з Путіним - ЗМІ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американських високопосадовців.

Лідери обох країн зустрінуться у вівторок, 14 березня, у Білому Домі для переговорів та проведення спільної прес-конференції в рамках їх першої зустрічі віч-на-віч після того, як Трамп 20 січня офіційно став президентом.

Видання зазначає, що в останні місяці відносини між країнами супроводжувалися гострими розбіжностями.

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Троє високопосадовців з адміністрації Трампа повідомили, що на зустрічі очікується обговорення рівня витрат Німеччиною на оборону в рамках Організації північноатлантичного договору (НАТО), конфлікту в Україні, ситуації з сирійськими біженцями, Європейський Союз та багатьох інших питань.

Під час виборчої президентської кампанії у 2016 році, Трамп постійно критикував Меркель за її політику відкритих дверей стосовно біженців. На відміну від позиції канцлера Німеччини, він пообіцяв запровадження жорсткішого контролю в Сполучених Штатах в разі перемоги на виборах. Своєю чергою, Меркель була провідним критиком зусиль Трампа із намагання тимчасово заборонити подорожуючим з семи мусульманських країн відвідувати Сполучені Штати. З тих пір цей список країн звузився до шести.

"Моє очікування, що вони проведуть дуже позитивну, сердечну зустріч", - сказав один з високопосадовців, який говорив на правах анонімності.

Трамп давно висловлював бажання мати більш тепліші стосунки з Росією, але деякі посадовці з його оточення скептичні щодо цього.

"Президенту буде дуже цікаво почути погляди канцлера щодо її досвіду у взаємодії з Путіним", - повідомив інший високопосадовець.

Як повідомляв УНІАН, Трамп також запитає поради Меркель щодо того, яку роль Сполучені Штати можуть відіграти у поточних дипломатичних зусиллях щодо врегулювання конфлікту на сході України.