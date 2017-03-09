Опубліковано документи ліквідованого на Донбасі снайпера (фото)

"Знищений снайпер виявився не місцевим ватником, а справжнім москаликом, який, як і його "брати-десантники", у черговий раз заблукав і випадково потрапив на український Донбас", - написав офіцер ЗСУ Анатолій Кравчук у своєму блозі на "Обозревателе".

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Він зазначив, що ліквідований - житель Ферганської області Узбекистану.

Він також зазначив, що у вбитого "справжнє, слов'янське" ім'я - Нісонов Мурафжан Намірович й він тут не просто так, а "за ідею "русского мира".

Як повідомляв штаб АТО, 8 березня під час несення служби на передових позиціях українські військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу. Один снайпер знищений.