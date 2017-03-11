Працівників п'яти АЕС евакуювали на півночі Німеччини через переривання зв'язку з літаком

На території АЕС залишилася лише мінімальна кількість працівників, передбачена для аварійних випадків, передає Deutsche Welle.

Інцидент стався у п'ятницю, 10 березня, між 10:27 та 10:49. Міністерство захисту довкілля та переходу на альтернативні джерела енергії у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн запевняє, що ситуацію швидко владнали. Переривання зв'язку могло бути пов'язане з технічною несправністю або порушенням правил експлуатації.

Читайте такожВ аеропорту Амстердама пасажирський літак здійснив жорстку посадку зі зламаним шасі (відео)

Літак, з яким над Угорщиною перервався зв'язок, летів до Лондона. У Чехії його супроводжували два перехоплювачі, яких замінили інші літаки при вході лайнера у повітряний простір Німеччини. Над Кельном супровід літака взяла на себе бельгійська авіація, повідомляють німецькі військово-повітряні сили.

Евакуацію провели на електростанціях у Брунсбюттелі і Брокдорфі у землі Шлезвіг-Гольштейн, а також у Гронде, Лінгені та Унтервезері в Нижній Саксонії. Ситуація в Брокдорфі потребувала участі поліції, оскільки евакуація збіглася у часі з акціями протесту і блокади АЕС.