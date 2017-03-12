Зіткнення в Батумі: з’явились фото та відео розгону протестувальників

У мережі з’явилось відео розгону протестувальників у грузинському Батумі. Учасники вийшли на мітинг через конфлікт між поліцією і місцевими жителями.

Очевидці повідомляють, що до ранку біля будівлі управління поліції не залишилося протестувальників, а на прилеглих вулицях вже прибирають сміття та пошкоджені в ході заворушень автомобілі.

Відомо, що всього було госпіталізовано 21 особу.

Серед постраждалих - 11 поліцейських. Частина з них постраждала від дії сльозогінного газу. Також в зіткненнях був поранений депутат правлячої партії «Грузинська мрія».

Нагадаємо, ситуація ускладнилась в Батумі на вихідних після того, як міністр внутрішніх справ Грузії Георгій Мгебрішвілі дав наказ випустити на волю шістьох затриманих.