У результаті зіткнень жителів Батумі та поліції постраждали понад 20 осіб

Як повідомив міністр охорони здоров'я Аджарії Заал Мікеладзе, всього було госпіталізовано 21 особу. Серед постраждалих - 11 поліцейських. Частина з них постраждала від дії сльозогінного газу. Також в зіткненнях був поранений депутат правлячої партії «Грузинська мрія», передає РБК.

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Зіткнення в Батумі були викликані конфліктом між поліцією і місцевими жителями. Співробітники МВС виписали штрафи кільком водіям, після чого виникли бійки, були затримані шестеро осіб. Дії поліції викликали протест у городян. Учасники акції протесту перекрили центральну вулицю міста і підпалили кілька машин, вимагаючи відпустити затриманих. Всього проти дій поліції виступили близько тисячі осіб.

Для розгону натовпу співробітники правоохоронних органів застосували силу. Поліція використовувала сльозогінний газ і гумові кулі. У відповідь протестувальники почали кидати у співробітників правопорядку камені.