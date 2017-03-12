З Білорусі надходять повідомлення про численні затримання опозиційних активістів – ЗМІ

Як передає «Радіо Свобода» з посиланням на ВВС, незважаючи на розпорядження глави держави призупинити стягнення "податку на дармоїдство", сотні незадоволених громадян вийшли на демонстрації в Бобруйську, Орші, Бресті, Рогачові. Серед затриманих - один із засновників і колишній лідер молодіжної організації партії БНФ - "Молодий Фронт" Павло Северінець. На короткий час було затримано і кореспондента “Радіо Свобода”.

Учасники протестів критикують економічну політику влади - низькі зарплати, відсутність робочих місць, введення нових податків і зборів за зубожіння населення. Лунають заклики до відставки президента Лукашенка.

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Кількох лідерів білоруської опозиції було затримано в п'ятницю у місті Молодечно - районному центрі за 70 кілометрів від Мінська, де в марші протесту взяли участь близько однієї тисячі осіб. Вони засуджені на 15 діб адміністративного арешту за звинуваченням в організації несанкціонованого заходу.

Правозахисники і спостерігачі повідомляють з регіонів про численні випадки превентивних затримань громадських активістів та про обшуки.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 12 березня, сотні людей вийшли на несанкціоновані протестні "Марші нетунеядців" у низці міст Білорусі, незважаючи на розпорядження президента Олександра Лукашенка припинити стягування "податку на дармоїдство".