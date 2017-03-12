У містах Білорусі проходять протестні "Марші нетунеядців"

Про це повідомляє Русская служба ВВС. У неділю на протестний мітинг у центрі Бобруйська вийшли понад 700 осіб. У місті Орша більш як 500 протестувальників біля будівлі місцевої адміністрації скандували: "Геть холуїв!" і "Лукашенка у відставку".

У Бресті другі вихідні поспіль люди йдуть по центру міста, висловлюючи невдоволення політикою білоруської влади.

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Учасники протестів критикують економічну політику влади - низькі зарплати, відсутність робочих місць, введення нових податків і зборів за зубожіння населення. Практично на всіх акціях люди вимагають проведення чесних виборів і закликають президента Лукашенка піти у відставку.

Представникам місцевих органів влади, які спробували за вказівкою Лукашенка вийти до народу на площі, не вдалося налагодити діалог з мітингувальниками: люди зустрічають їх свистом і криками "Ганьба!".

Недільні мітинги і ходи проходять в основному стихійно.

Президент Лукашенко минулого тижня розпорядився призупинити стягнення так званого "податку на дармоїдство" - збору на фінансування держвитрат, який, згідно з президентським декретом №3, зобов'язані платити ті, хто не працювали офіційно більше півроку.

Він також висловився за те, щоб дозволити людям висловлювати зауваження до влади на визначених владою майданчиках, але наказав силовикам "виколупувати, як родзинки з булки" провокаторів.