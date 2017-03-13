Зустріч Меркель і Трампа перенесли через негоду у США

Як передає Deutsche Welle, про це заявила сама Меркель у понеділок, 13 березня, в аеропорту в Берліні перед запланованим вильотом до Вашингтона.

За її словами, вона розмовляла телефоном з Дональдом Трампом, який описав їй складні погодні умови, і вони домовилися про перенесення візиту.

У Білому домі зазначили, що візит перенесено на 17 березня.

Речник Білого дому Шон Спайсер заявив, що план заходів за участі Трампа та Меркель на п'ятницю буде таким самим, як той, що передбачався на вівторок, 14 березня. Планується, що лідери двох держав на зустрічі обговорять також конфлікт в Україні. Головні теми - німецько-американські відносини, вільна торгівля та боротьба з тероризмом.

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Речник німецького уряду поки не підтвердив, що візит перенесено саме на 17 березня.

У Вашингтоні очікується буря. Національна погодна служба США оголосила штормове попередження. Буря зі снігом, градом і потужним вітром завадить подорожам на всьому північному сході США.

Переговори з Дональдом Трампом розцінюють як один з найбільших викликів для Ангели Меркель, оскільки лідери двох держав мають різні погляди, зокрема, на питання міграції та вільної торгівлі.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує обговорити з Меркель її бачення у розв'язанні конфлікту на сході України, а також проситиме у неї поради, як вести справи з Путіним.