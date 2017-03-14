Ефект лапок: в Білому домі просять не сприймати слова Трампа про "прослушку" буквально

Як передає «Бі-бі-сі», про це заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер. Спайсер заявив, що Трамп не звинувачував ні в чому конкретному свого попередника.

"Президент використовував слово "прослушка" в лапках, що означало спостереження та інші дії в широкому сенсі", - сказав Спайсер журналістам.

"Існує безліч тактик, які можуть бути використані для спостереження за кимось - через прослуховування телефонних розмов або іншими шляхами", - додав він, не вдаючись у подробиці.

Між тим міністерство юстиції попросило дати йому більше часу на вивчення цих звинувачень.

Комітет палати представників з питань розвідки і безпеки раніше попросив відомство надати будь-які докази твердженням президента до понеділка 13 березня. Однак представниця міністерства сказала, що мін'юсту потріен "додатковий час на те, щоб встановити, чи існують які-небудь відповідні документи".

Незважаючи на неодноразові запити, Білий дім досі не надав жодних свідчень на користь звинувачень, висунутих Трампом.

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Як повідомляв УНІАН, Трамп у своєму Twitter звинуватив Обаму в прослуховуванні його телефонної лінії в «Трамп-тауер» перед перемогою на виборах. «Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мої телефонні лінії в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшов. Це маккартизм!», – написав Трамп.

При цьому Трамп не навів конкретних доказів того, що його телефонні лінії прослуховувалися.

Пізніше, колишній директор Національної розвідки США Джеймс Клеппер спростував заяви про можливе прослуховування розмов нинішнього президента США Дональда Трампа під час його передвиборної кампанії в 2016 році.