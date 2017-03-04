Трамп назвав Обаму "поганим хлопцем", звинувативши у прослуховуванні його телефонів

16:09, 04 березня 2017
Світ
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Президент США Дональд Трамп звинуватив Барака Обаму у прослуховуванні і назвав його поганим або хворим хлопцем. 

Дональд Трамп / REUTERS

Як написав Трамп у своєму Twitter, Обама начебто прослуховував телефонну лінію у «Трамп-тауер» прямо перед його перемогою.

«Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мої телефонні лінії в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшов. Це Маккартизм!», – написав Трамп, додавши, що хороший адвокат міг би зібрати купу доказів щодо прослуховування Обамою телефонних ліній в жовтні, незадовго до виборів.

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«Як низько пішов президент Обама, прослуховуючи мої телефони під час найсвятішого виборчого процесу. Це Ніксон / Вотергейт. Поганий (або хворий) хлопець!», – додав Трамп, порівнявши описувану ним ситуацію зі знаменитим Вотергейтським скандалом 1972-1974рр, що закінчився відставкою президента США Річарда Ніксона.

При цьому Трамп не навів конкретних доказів того, що його телефоні лінії прослуховувалися.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп звинуватив Обаму у розголошенні секретної інформації та протестах.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Трампа запитали про те, що він думає з приводу протестів, з якими зіткнулися деякі республіканці на зустрічах з виборцями в муніципалітетах різних міст країни. За словами Трампа, він упевнений в тому, що деякі прихильники Обами стоять за цими протестами, також як і за витоками матеріалів Білого дому в пресу.

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Теги: #Трамп#звинувачення#Обама