Трамп назвав Обаму "поганим хлопцем", звинувативши у прослуховуванні його телефонів

Як написав Трамп у своєму Twitter, Обама начебто прослуховував телефонну лінію у «Трамп-тауер» прямо перед його перемогою.

«Жахливо! Щойно дізнався, що Обама прослуховував мої телефонні лінії в Trump Tower незадовго до перемоги. Нічого не знайшов. Це Маккартизм!», – написав Трамп, додавши, що хороший адвокат міг би зібрати купу доказів щодо прослуховування Обамою телефонних ліній в жовтні, незадовго до виборів.

«Як низько пішов президент Обама, прослуховуючи мої телефони під час найсвятішого виборчого процесу. Це Ніксон / Вотергейт. Поганий (або хворий) хлопець!», – додав Трамп, порівнявши описувану ним ситуацію зі знаменитим Вотергейтським скандалом 1972-1974рр, що закінчився відставкою президента США Річарда Ніксона.

При цьому Трамп не навів конкретних доказів того, що його телефоні лінії прослуховувалися.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 марта 2017 г.

Як повідомляв УНІАН, раніше Трамп звинуватив Обаму у розголошенні секретної інформації та протестах.

В інтерв'ю телеканалу Fox News Трампа запитали про те, що він думає з приводу протестів, з якими зіткнулися деякі республіканці на зустрічах з виборцями в муніципалітетах різних міст країни. За словами Трампа, він упевнений в тому, що деякі прихильники Обами стоять за цими протестами, також як і за витоками матеріалів Білого дому в пресу.