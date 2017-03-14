Російські спецпризначенці з'явилися поблизу кордону Лівії – Reuters

Офіційні американські представники на умовах анонімності заявили, що США спостерігали за російськими спецпризначенцями і БПЛА в Сіді-Баррані, що розташований приблизно в 100 км від кордону з Єгиптом і Лівією, повідомляє Reuters.

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Разом з тим, за даними єгипетських джерел, підрозділ російських спецназівців складається 22 осіб, більше ніяких подробиць щодо місії російських військових не повідомили. Однак додали, що РФ використовувала ще одну єгипетську базу далі на схід в Марса-Матрух на початку лютого.

Міністерство оборони Росії не прокоментувало цю інформацію, Єгипет, в свою чергу, заперечує присутність якого-небудь іноземного контингенту на своїй території. "На єгипетській землі немає іноземного солдата з якоїсь іншої країни. Це питання суверенітету", - сказав представник єгипетської армії Тамер аль-Ріфаї. Військові США відмовилися від офіційних коментарів.

Представники США та дипломатичного корпусу пояснили присутність Росії в Лівії спробою підтримати лівійського військового командувача Халіфа Хафтара, який зазнав невдачі після нападу ісламістів на нафтові порти, контрольовані його військами.