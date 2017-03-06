У Сирії вбили російського найманця з "таємної" ПВК Вагнера - ЗМІ

У Сирії під час розвідувальної операції був убитий 23-річний Іван Слишкін, російський найманець "приватної військової компанії Вагнера". Про це пише РБК, посилаючись на слова його колишнього товариша по контрактній службі в Чечні і співрозмовника, знайомого з організацією сирійської операції Путіна. У Міноборони РФ оперативний коментар з приводу загибелі Слишкіна надати не змогли.

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За даними Znak.com, Слишкін був убитий снайпером 12 лютого 2017 року. Його похорони відбулись у місті Озерськ Челябінської області 2 березня.

«Півтора місяці тому Іван Слишкін перебував на військовому аеродромі Шайрат, в 35 км на південний схід від міста Хомс. Там брав участь у тренуванні групи сирійських військових і звільнення нафтового родовища Хайян. Через тиждень був убитий під час розвідувальної операції в районі родовища Шаер», — розповіло джерело, що бере участь у військових діях на території Сирії.

За його словами, Слишкін готував бійців елітного формування збройних сил Сирії під назвою «Мисливці на ІДІЛ» (ISIS Hunters). Слишкін вбив снайпер, уточнив колишній товариш по службі загиблого.

Він також розповів, що зарплата в ПВК Вагнера на базі в Росії стратує від 80 тис. руб., а в Сирії — приблизно 250 тис. руб. на місяць. За загиблого за контрактом передбачається компенсація. За даними агентства, Росії використання «групи Вагнера» в сирійському конфлікті обійшлося в суму до 10,3 млрд руб.

Як відомо, в РФ заборонена будь-яка військова служба, якщо вона не пов'язана з державою. Раніше повідомлялося, що інтереси Росії в Україні та Сирії відстоює приватна військова компанія, якої юридично не існує. Тому її втрати не псують офіційну статистику Міноборони РФ. Підтвердження його існування оприлюднило видання "Фонтанка".

За інформацією видання, умовна ПВК під командуванням людини з позивним "Вагнер", була сформована на основі "Слов'янського корпусу", пошарпаного в Сирії в 2013 році. З весни 2014 року вона діяла в Криму, а потім на території Луганської області. Єдине документальне підтвердження існування неформального батальйону, яким жодним чином не визнається офіційними структурами, журналісти знайшли у документах за підписом президента Росії після того, як дізналися, що бійці отримують державні нагороди.