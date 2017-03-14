У ЄС визнали заборону хіджабу на роботі законною

Європейський суд у Люксембурзі дозволив роботодавцям забороняти співробітницям-мусульманкам носити на робочому місці хіджаб, пише Meduza.

Зазначається, що таке рішення суд виніс за позовом двох мешканок Франції і Бельгії, яких звільнили за відмову не носити хіджаби на роботі.

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Повідомляється, що у Франції мусульманка працювала в охоронній компанії, яка забороняє своїм співробітникам носити будь-які релігійні або політичні символи. У свою чергу мусульманка із Бельгії була звільнена із IT-компанії після того, як на її хіджаб поскаржився один з клієнтів.

Раніше, в центрі Відня мітингували близько двох тисяч осіб на знак протесту проти планів уряду на заборону носіння паранджі та закривання обличчя одягом в громадських місцях.

Мусульмани заявили, що протестують не тільки проти заборони на нікаби та паранджі, а й також відстоюють права людини та права меншин.

Крім того, Нижня палата парламенту Швейцарії ухвалила рішення про заборону у всій країні носіння паранджі - елемента одягу мусульманок, який повністю закриває обличчя.

Нагадаємо, влітку 2016 року влада французького міста Канн заборонила відвідування пляжів жінкам в буркіні — купальному костюмі для мусульманок, що повністю закриває тіло і відповідає нормам ісламу