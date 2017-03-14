"Не вберегли": Путін розповів уряду РФ про хворобу Медведєва (відео)

"Епідемічна ситуація у нас ніби йде на спад, проте вона поки ще серйозна. Дмитра Анатолійовича (Медведєва - УНІАН.) не вберегли", — сказав президент РФ Володимир Путін на нараді з членами кабміну, передає РІА Новости.

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У вівторок у Медведєва була запланована низка заходів, в тому числі зустріч з президентом Вірменії Сержем Саргсяном.

Раніше глава Росспоживнагляду Анна Попова розповіла, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Росії знижується. За її словами, перевищення епідпорогу зафіксовано лише в п'яти регіонах: у Володимирській, Іванівській, Кемеровській і Новосибірській областях, а також в Якутії.