"Не вберегли": Путін розповів уряду РФ про хворобу Медведєва (відео)
15:05, 14 березня 2017Світ
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Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв захворів на грип.
Дмитро Медведєв / REUTERS
"Епідемічна ситуація у нас ніби йде на спад, проте вона поки ще серйозна. Дмитра Анатолійовича (Медведєва - УНІАН.) не вберегли", — сказав президент РФ Володимир Путін на нараді з членами кабміну, передає РІА Новости.
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У вівторок у Медведєва була запланована низка заходів, в тому числі зустріч з президентом Вірменії Сержем Саргсяном.
Раніше глава Росспоживнагляду Анна Попова розповіла, що рівень захворюваності на грип та ГРВІ в Росії знижується. За її словами, перевищення епідпорогу зафіксовано лише в п'яти регіонах: у Володимирській, Іванівській, Кемеровській і Новосибірській областях, а також в Якутії.
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