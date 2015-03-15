ЗМІ: Путін захворів на грип

Про це повідомляє Дождь з посиланням на свої джерела.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков цю інформацію коментувати відмовився.

Джерела телеканалу повідомили, що президент РФ не був у Москві останні кілька днів. Путін нібито перебував у своїй офіційній резиденції на озері Валдай в Новгородській області.

Читайте такожТурчинову невідомо, де Путін, але він сподівається "на те, що і весь цивілізований світ"Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков не став коментувати інформацію про місце перебування президента Росії, пославшись на те, що такої практики немає. На прохання прокоментувати інформацію про те, що Путін був хворий на грип, Пєсков відповів: «Не коментуємо, тема закрита».

На понеділок, 16 березня, запланована зустріч Путіна з президентом Киргизії Алмазбеком Атамбаєвим в Санкт-Петербурзі